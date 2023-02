Superbonus 110, tutti gli effetti sull'economia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un decreto - legge, immediatamente pubblicato in Gazzetta ufficiale, ha sensibilmente cambiato le regole del Superbonus 110% e del bonus ristrutturazioni con sconto in fattura. "La strategia dei ... Leggi su startmag (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un decreto - legge, immediatamente pubblicato in Gazzetta ufficiale, ha sensibilmente cambiato le regole del110% e del bonus ristrutturazioni con sconto in fattura. "La strategia dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #lariachetira @BaldinoVittoria (M5S): 'Giorgia Meloni ha detto una colossale balla, che va smontata, secondo cui il… - LaVeritaWeb : Già due anni e mezzo fa la Lega aveva proposto un metodo per risolvere il problema dei «crediti incagliati» aperto… - fattoquotidiano : FdI e FI se le danno sui casi #Superbonus e #Montaruli, Tg1 e Tg2 decidono di non parlarne. Per non dover scegliere… - lupazzottu : RT @DavideR46325615: ??Tutta la verità in due minuti?? Giuseppe Conte mostra al poro Porro I DATI VERI che smontano tutte le MENZOGNE di Gior… - paolo_stillo : -