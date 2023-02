Superbike, Mondiale 2023: tutti i piloti iscritti e le scuderie. 5 gli italiani, c’è Danilo Petrucci (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La lunga marcia di avvicinamento è ormai terminata e questo weekend comincerà finalmente in Australia il Mondiale Superbike 2023. A Phillip Island andrà in scena il primo dei dodici round complessivi previsti in calendario, con l’ultimo atto che dovrebbe disputarsi a metà ottobre in Argentina ed un Gran Premio ancora da definire. Rispetto all’entry list provvisoria del campionato pubblicata lo scorso dicembre, si è aggiunto lo spagnolo Isaac Viñales con la Kawasaki del Team Pedercini portando a quota 24 il numero di centauri iscritti alla massima categoria delle derivate di serie. Alcuni piloti non saranno presenti in tutte le tappe della stagione (per esempio Bradley Ray gareggerà solo in Europa), mentre l’Italia potrà contare su cinque rappresentanti a tempo pieno in Superbike nel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La lunga marcia di avvicinamento è ormai terminata e questo weekend comincerà finalmente in Australia il. A Phillip Island andrà in scena il primo dei dodici round complessivi previsti in calendario, con l’ultimo atto che dovrebbe disputarsi a metà ottobre in Argentina ed un Gran Premio ancora da definire. Rispetto all’entry list provvisoria del campionato pubblicata lo scorso dicembre, si è aggiunto lo spagnolo Isaac Viñales con la Kawasaki del Team Pedercini portando a quota 24 il numero di centaurialla massima categoria delle derivate di serie. Alcuninon saranno presenti in tutte le tappe della stagione (per esempio Bradley Ray gareggerà solo in Europa), mentre l’Italia potrà contare su cinque rappresentanti a tempo pieno innel ...

