Super Napoli a Francoforte | quarti di Champions ipotecati

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)(GERMANIA) (ITALPRESS) – Ilnon perde un colpo nemmeno in Europa ea per 2-0 l'Eintracht sul suo campo, avvicinandosi così aidi finale diLeague. Sono Osimhen nel primo tempo e Di Lorenzo nel secondo ad affondare i tedeschi, in 10 per mezz'ora dopo il cartellino rosso inflitto alla loro stella Kolo Muani. I padroni di casa si rendono pericolosi al 5?, quando al termine di un'azione prolungata vanno al tiro in diagonale con Kolo Muani che calcia però a lato di molto. I partenopei provano a rispondere al 18? quando Trapp sventa un tentativo di autogol di testa da parte di Kamada. Dal corner seguente, il portiere alza sopra la traversa una conclusione dal limite di Kvaratskhelia. Al 34?, Di Lorenzo lancia perfettamente Lozano in area e il messicano va al tiro, ma ...