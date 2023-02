“Super batteri peggio del Covid, ogni anno 5 milioni di morti” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – I Super batteri sono peggio del Covid. “ogni anno, nel mondo, le infezioni dovute a batteri resistenti agli antibiotici uccidono più della Tbc e dell’Aids messi insieme. Si stima che, nel mondo, i morti per batteri resistenti siano cinque milioni l’anno, ed è una crescita inarrestabile. Se andiamo avanti così, per alcuni microrganismi presto non ci saranno più armi a disposizione”. Lo ricorda, sulle pagine del settimanale ‘Panorama’, Rino Rappuoli, direttore scientifico del Biotecnopolo di Siena e coordinatore del Mad – Lab (Monoclonal Antibody Discovery) di Fondazione Toscana Life Sciences. La resistenza batterica dovrebbe farci molta paura, secondo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Isonodel. “, nel mondo, le infezioni dovute aresistenti agli antibiotici uccidono più della Tbc e dell’Aids messi insieme. Si stima che, nel mondo, iperresistenti siano cinquel’, ed è una crescita inarrestabile. Se andiamo avanti così, per alcuni microrganismi presto non ci sarpiù armi a disposizione”. Lo ricorda, sulle pagine del settimanale ‘Panorama’, Rino Rappuoli, direttore scientifico del Biotecnopolo di Siena e coordinatore del Mad – Lab (Monoclonal Antibody Discovery) di Fondazione Toscana Life Sciences. La resistenzaca dovrebbe farci molta paura, secondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaluteFuturo : 'Super batteri peggio del Covid, ogni anno 5 milioni di morti' - vivereitalia : 'Super batteri peggio del Covid, ogni anno 5 milioni di morti' - fisco24_info : 'Super batteri peggio del Covid, ogni anno 5 milioni di morti': (Adnkronos) - Rappuoli: 'Uccidono più della Tbc e d… - News24_it : 'Super batteri peggio del Covid, ogni anno 5 milioni di morti' - La_Murro : @AiolfiHerik @ShooterHatesYou Non riesci a tenere le bestie in altra densità senza antibiotici. Che poi non siano n… -