Suore di clausura troppo social | Vaticano manda via la madre superiora | protesta delle monache

Hanno aperto una pagina Facebook e organizzato mercatini in cui vendevano candele, gadget e anche prodotti agroalimentari. Per attività come queste, la Chiesa ha deciso il "commissariamento" del monastero di Maria Tempio dello Spirito Santo a Pienza (Siena), ordinando la sostituzione della madre superiora Diletta. Una decisione a cui si oppongono le 13 Suore di clasura del convento, arrivate in Val d'Orcia nel 2017 dopo aver lasciato l'Umbria per via del terremoto. La decisione è stata ufficializzata il 13 febbraio con un decreto del dicastero Vaticano per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita apostolica, dopo diverse segnalazioni sulle attività del monastero, arrivate alla diocesi anche dal sindaco di Pienza Manolo Garosi. Nel 2019, le monache avevano anche pubblicato sulla pagina ...

