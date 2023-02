Suore di Clausura su Facebook | convento commissariato dal Vaticano

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Monache commissariate dalperchè troppo social. In rivolta per la nuova superiora, ora rischiano di perdere i voti. E’ scoppiato il caos nel monastero Maria Tempio dello Spirito Santo a Pienza, in provincia di Siena che ospita 13benedettine. Tutto questo a causa di un’iniziativa sul web che non è piaciuta alla Santa sede. Tredici monache pur in regime di, hanno aperto una pagina sudel monastero proponendo forme di ospitalità neloltre a pratiche commerciali con mercatini allestiti nel giardino della struttura. L'annuncio della sostituzione della madre superiora arriva il 13 febbraio, per decreto del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita apostolica. Ma le 13non ne vogliono sapere di un commissariamento e si ...

comunale cittadina - il mercatino delle religiose e la pagina Facebook che "pubblicizza" le attività delle religiose C' è un legame con l'Umbria nella storia delle suore benedettine che, considerate ...

Hanno aperto una pagina Facebook e organizzato mercatini in cui vendevano candele, gadget e anche prodotti agroalimentari. Per attività come queste, la Chiesa ha deciso il "commissariamento" del monastero. Succede nel monastero Maria Tempio dello Spirito Santo di Pienza, in Toscana. Le 13 suore che usano il social network per vendere oggetti sacri e ospitare i bisognosi, si oppongono al commissariamento