Sul web Putin preparava la guerra da anni. Report Atlantic Council (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “La Russia cerca la pace”, “la Russia ha l’obbligo morale di fare qualcosa per la sicurezza nella regione”, “l’Ucraina è aggressiva”, “l’Occidente sta creando tensioni nella regione” e “l’Ucraina è un fantoccio dell’Occidente”: si tratta di cinque narrazioni centrali nella propaganda russa già prima dell’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio dell’anno scorso e del discorso di ieri di Vladimir Putin così come di quello pronunciato il giorno dell’inizio delle ostilità. Il Digital Forensic Research Lab del think tank statunitense Atlantic Council ha analizzato e catalogato più di 10.000 articoli di 14 organi di informazione pro-Cremlino nelle settimane precedenti l’invasione, dal 16 dicembre 2021, cioè alla vigilia della pubblicazione da parte russa di irrealistiche richieste di sicurezza all’Ucraina e all’Occidente, fino al giorno ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “La Russia cerca la pace”, “la Russia ha l’obbligo morale di fare qualcosa per la sicurezza nella regione”, “l’Ucraina è aggressiva”, “l’Occidente sta creando tensioni nella regione” e “l’Ucraina è un fantoccio dell’Occidente”: si tratta di cinque narrazioni centrali nella propaganda russa già prima dell’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio dell’anno scorso e del discorso di ieri di Vladimircosì come di quello pronunciato il giorno dell’inizio delle ostilità. Il Digital Forensic Research Lab del think tank statunitenseha analizzato e catalogato più di 10.000 articoli di 14 organi di informazione pro-Cremlino nelle settimane precedenti l’invasione, dal 16 dicembre 2021, cioè alla vigilia della pubblicazione da parte russa di irrealistiche richieste di sicurezza all’Ucraina e all’Occidente, fino al giorno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CharlyMatt : Thread Ieri sera Littizzetto a 'Che Tempo che Fa' ha parlato del problema del caro affitti per i fuori sede. Ha pr… - RSIonline : ???????????????? ?????????????????? ???????????????? Interviste, dibattiti e approfondimenti in tv, alla radio e sul web. Domenica 26 febbra… - LaVeritaWeb : Le immagini della kermesse canora sono blindate da un rigido contratto, eppure girano ovunque sul Web Influencer, a… - Mat87Vic : RT @EnzoCherici: 'Quando sono nato la speranza di vita era di 52 anni. Ne ho compiuti 93. Questo grazie alla scienza, grazie alla ricerca s… - LazioInnova : Il progetto “Io Non Odio” della @RegioneLazio ha sul web un portale dedicato interamente al contrasto di ogni forma… -