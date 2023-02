"Sul divano...": la clamorosa voce su Fedez, a casa è il caos con la Ferragni (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Voci, indiscrezioni ma anche qualche conferma. La presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni appassiona i fan della coppia che sarebbe sull'orlo del baratro. Già qualche giorno fa era apparsa una foto in cui i due, secondo alcune voci, sarebbero entrati in un palazzo dove c'è lo studio di un terapista di coppia. Ma adesso a queste indiscrezioni se ne aggiunge una davvero pesante. Secondo quanto riportato da Vanity Fair, il cantante in questi giorni dormirebbe sul divano.I due dunque continuano a dividere la stessa casa, l'attico a City Life a Milano, ma vivrebbero da separati in casa. Qualcosa era già emerso durante l'ultimo Sanremo 2023 con la lite subito dopo il bacio sul palco dell'Ariston tra Fedez e Rosa Chemical. La Ferragni non ha gradito l'eccessivo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Voci, indiscrezioni ma anche qualche conferma. La presunta crisi trae Chiaraappassiona i fan della coppia che sarebbe sull'orlo del baratro. Già qualche giorno fa era apparsa una foto in cui i due, secondo alcune voci, sarebbero entrati in un palazzo dove c'è lo studio di un terapista di coppia. Ma adesso a queste indiscrezioni se ne aggiunge una davvero pesante. Secondo quanto riportato da Vanity Fair, il cantante in questi giorni dormirebbe sul.I due dunque continuano a dividere la stessa, l'attico a City Life a Milano, ma vivrebbero da separati in. Qualcosa era già emerso durante l'ultimo Sanremo 2023 con la lite subito dopo il bacio sul palco dell'Ariston trae Rosa Chemical. Lanon ha gradito l'eccessivo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CamillaItalia19 : Stasera vado andare a guardare #leredità con mia madre sul divano a casa davanti la tv stasera #leredità con mio pr… - GossipG61351872 : Cmq voglio la clip in puntata con i versi da delfino del Darling mentre la trattiene sul divano per un’ora senza fa… - PeccatoA : RT @sevenblog_it: Ti metti comodo sul divano, apri Se una notte d’inverno un viaggiatore (ti viene già da parlare come lui, l’Autore, Italo… - Lapapppppa : @AnfetaMilan @IlgoldiDhorasoo Ti immagino in K-Hole sul divano di casa tua tutto sfracellato che ti guardi Willy il coyote - ketaetrip : Questo week end voglio solo sbongare sul divano con una grossa bag di doritos e south park porcodio -