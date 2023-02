Suicidi in divisa. Non smetteremo mai di parlarne (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Una bella opportunità quella che l’Associazione Nazionale Sociologi, Dipartimento Lombardia, ha dato al Nuovo Sindacato Carabinieri: la scorsa settimana si è tenuta una diretta Facebook organizzata dal Dott. Massimiliano Gianotti, dalla Dr.ssa Daniela Gensabella Dott. Antonello Pesce, (rispettivamente Presidente, Vice Presidente e Segretario ANS Lombardia) sul canale social dell’associazione sull’argomento dei Suicidi in divisa, nella quale sono intervenuta insieme a Costantino Fiori dell’Ufficio di Presidenza NSC, il Segretario Regionale NSC Sardegna Remo Giovanelli e la preziosissima D.ssa Alessandra D’Alessio, Responsabile del Dipartimento di Psicologia Militare NSC. Costantino Fiori ha illustrato le proposte che NSC intende attuare e proporre all’Amministrazione Arma per tutelare ed aiutare i colleghi, atteso che ancora oggi le sigle sindacali ... Leggi su forzearmatenews (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Una bella opportunità quella che l’Associazione Nazionale Sociologi, Dipartimento Lombardia, ha dato al Nuovo Sindacato Carabinieri: la scorsa settimana si è tenuta una diretta Facebook organizzata dal Dott. Massimiliano Gianotti, dalla Dr.ssa Daniela Gensabella Dott. Antonello Pesce, (rispettivamente Presidente, Vice Presidente e Segretario ANS Lombardia) sul canale social dell’associazione sull’argomento deiin, nella quale sono intervenuta insieme a Costantino Fiori dell’Ufficio di Presidenza NSC, il Segretario Regionale NSC Sardegna Remo Giovanelli e la preziosissima D.ssa Alessandra D’Alessio, Responsabile del Dipartimento di Psicologia Militare NSC. Costantino Fiori ha illustrato le proposte che NSC intende attuare e proporre all’Amministrazione Arma per tutelare ed aiutare i colleghi, atteso che ancora oggi le sigle sindacali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PepeSalle : @Roberto56917939 @xandro783 @Fiammailmionome I miei dati a te non li fornisco ma se è su questo che hai dubbi leggi… - stinco_di_santo : @GuidoCrosetto L'anno scorso 70 e passa suicidi tra la gente in divisa, non sarà il caso di fare qualcosa ? Grazie.… -