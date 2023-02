Su tutti i social si parla di quanto sia chic la divina Carla (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Quando scende le scale del palco di Sanremo nella mitica «Combi Versace», ossia l’iconica sexy tuta di velluto dedicata solo ha chi ha il fisichetto, non ce n’è più per nessuna. E mentre Carla Bruni dichiara con innocente malizia che «saranno ormai 30 anni che ho il piacere di indossarla», noi, che al massimo sono 30 anni che indossiamo le Birkenstock, ci inchiniamo davanti a tanto intatto splendore. E così alla super top model basta far luccicare quel serpente di Bulgari, strepitoso e inarrivabile, che si insinua nella scollatura per eclissare il resto del mondo. Subito notato da Twitter: «Sono accecato dalla sua bellezza, dalla sua sensualità e da quel trilocale, doppia esposizione, ampia metratura con cantina di pertinenza a Viale Parioli, che indossava al collo». Elegante, soignée, sorridente e algida. E pure con marito devoto al seguito. Sarkozy se ne sta buono ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Quando scende le scale del palco di Sanremo nella mitica «Combi Versace», ossia l’iconica sexy tuta di velluto dedicata solo ha chi ha il fisichetto, non ce n’è più per nessuna. E mentreBruni dichiara con innocente malizia che «saranno ormai 30 anni che ho il piacere di indossarla», noi, che al massimo sono 30 anni che indossiamo le Birkenstock, ci inchiniamo davanti a tanto intatto splendore. E così alla super top model basta far luccicare quel serpente di Bulgari, strepitoso e inarrivabile, che si insinua nella scollatura per eclissare il resto del mondo. Subito notato da Twitter: «Sono accecato dalla sua bellezza, dalla sua sensualità e da quel trilocale, doppia esposizione, ampia metratura con cantina di pertinenza a Viale Parioli, che indossava al collo». Elegante, soignée, sorridente e algida. E pure con marito devoto al seguito. Sarkozy se ne sta buono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi La sinistra vince solo a Sanremo ??? Dai Ferragnez in giù tutti hanno lucrato sui contenuti socia… - esidau : @DrPaoloMezzana Commentiamo tutti, così potrà andare anche lui più spesso in TV come i suoi amici che si definiscon… - RobertaFazio7 : RT @SkySportMotoGP: ?? Honda HRC, alle 10 conosceremo la nuova livrea ?? Tutti i dettagli LIVE sul canale YouTube di Sky Sport MotoGP https:/… - B_Gianky : Momento humour Se si attuasse il credo Annaoxano, in cui fuori dal proprio perimetro individuale e personale, non… - live824 : @libero_cogito secondo me e'tutto troppo esasperato...solo perche'e'antipatico a parecchie persone...tutti possono… -