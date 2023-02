Stranger Things 5, David Harbour: 'La fine è triste, ma è giusto così' - Magazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Mentre si avvicinano le riprese della quinta e ultima stagione, l'attore confessa i suoi sentimenti intorno alla fine di un ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Mentre si avvicinano le riprese della quinta e ultima stagione, l'attore confessa i suoi sentimenti intorno alladi un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qnazionale : Stranger Things 5, David Harbour: 'La fine è triste, ma è giusto così' - kvzvhv : Piuttosto tagliate il budget a Stranger Things così riduce gli episodi vi prego, 2 ore e mezzo per un episodio anch… - AFeverati : Quanto cazzo ci mettono a finire di girare la 5 di Stranger things Ma devono ancora iniziare io non - shse33 : mare fuori un po’ come stranger things x me dimentico che anche altri la guardano oltre noi twitterini - FedeeeC3 : Lei è la stessa che l'anno scorso aveva messo il compito il 28 maggio, e quindi il 27 invece di guardare la quarta… -