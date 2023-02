Strade Bianche 2023, Tadej Pogacar annuncia il suo forfait (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Strade Bianche 2023 perde uno dei papabili protagonisti di giornata: stiamo parlando di Tadej Pogacar. Il corridore sloveno, infatti, nelle ultime ore ha annunciato che salterà la corsa toscana per preparare e partecipare ad altre gare in programma. Tra queste troviamo la Parigi-Nizza che diventa – per forza di cose – il suo nuovo ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Laperde uno dei papabili protagonisti di giornata: stiamo parlando di. Il corridore sloveno, infatti, nelle ultime ore hato che salterà la corsa toscana per preparare e partecipare ad altre gare in programma. Tra queste troviamo la Parigi-Nizza che diventa – per forza di cose – il suo nuovo ... TAG24.

