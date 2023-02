Stop a benzina e diesel: cosa accadrà in Europa (e a noi) (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nessuna tregua da parte del Parlamento europeo che impone lo Stop a benzina e diesel. I motori termici saranno fuori commercio dal 2035. La stretta non riguarderà soltanto le auto ad uso privato ma anche tir e mezzi di trasporto. L’ Europa dice Stop a benzina e diesel – IlovetradingL’ Unione europea prosegue sempre più spedita verso la transizione ecologica. Dopo le abitazioni sarà la volta dei veicoli a benzina e diesel che smetteranno di essere venduti a partire dal 2035. Nel contempo, la Commissione europea ha presentato nuovi obiettivi ambientali, questa volta relativi al veicoli pesanti. Il testo legislativo è stato approvato dall’assemblea parlamentare con 340 voti a favore, 279 voti contrari e 21 astensioni. Nei fatti, dal 2035 ... Leggi su ilovetrading (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nessuna tregua da parte del Parlamento europeo che impone lo. I motori termici saranno fuori commercio dal 2035. La stretta non riguarderà soltanto le auto ad uso privato ma anche tir e mezzi di trasporto. L’dice– IlovetradingL’ Unione europea prosegue sempre più spedita verso la transizione ecologica. Dopo le abitazioni sarà la volta dei veicoli ache smetteranno di essere venduti a partire dal 2035. Nel contempo, la Commissione europea ha presentato nuovi obiettivi ambientali, questa volta relativi al veicoli pesanti. Il testo legislativo è stato approvato dall’assemblea parlamentare con 340 voti a favore, 279 voti contrari e 21 astensioni. Nei fatti, dal 2035 ...

