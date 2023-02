"Sto ancora aspettando": lo sfogo di Timberio Timperi, tremano i piani alti in Rai (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tiberio Timperi ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui si è raccontato da tutti i punti di vista. Il conduttore televisivo ha parlato molto della sua vita privata, delle sue gioie e soprattutto dei suoi dolori, ma ovviamente si è anche soffermato sul capitolo professionale. Timperi è convinto che il suo potenziale non è stato del tutto espresso nel mondo dello spettacolo. “Credo di avere un potenziale che non è stato esplorato nella sua totalità - ha dichiarato al Corriere della Sera - ma, appunto, capita. Diciamo che ultimamente c'è sempre meno voglia di rischiare ma piuttosto si va sull'usato sicuro. Io so tutto quello che ho fatto. Il merito mi ha portato fino a un certo punto ma poi lì mi sono fermato. La mia incapacità di andare a cena o fare pubbliche relazioni ha pesato. Se mi dicono di fare qualcosa per forza ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tiberioha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui si è raccontato da tutti i punti di vista. Il conduttore televisivo ha parlato molto della sua vita privata, delle sue gioie e soprattutto dei suoi dolori, ma ovviamente si è anche soffermato sul capitolo professionale.è convinto che il suo potenziale non è stato del tutto espresso nel mondo dello spettacolo. “Credo di avere un potenziale che non è stato esplorato nella sua totalità - ha dichiarato al Corriere della Sera - ma, appunto, capita. Diciamo che ultimamente c'è sempre meno voglia di rischiare ma piuttosto si va sull'usato sicuro. Io so tutto quello che ho fatto. Il merito mi ha portato fino a un certo punto ma poi lì mi sono fermato. La mia incapacità di andare a cena o fare pubbliche relazioni ha pesato. Se mi dicono di fare qualcosa per forza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteograndi : Sto rivedendo in loop il videoclip di Tango di @Tananai5 e piango come uno scemo. Pezzo incredibile, video incredib… - nerdy_gu1y : sto ancora piangendo, mi mandi le cose più dolci @samjeon02 - smbcnmolinari : Salmo sto ancora sperando che tu diventi mio padre - FloraAmato9 : In questo momento stanno anche dicendo che vince Micol tavassi e sicurissimo di questo qualcosa sa e a detto anche… - 205Justfabio : RT @michelepiras71: Giuro, ci sto provando a essere ottimista sull’esito di Farsopoli bis. Di credere che, veramente, Elkann sia incazzato… -