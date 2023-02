Steven Spielberg sta ancora lavorando a 'Napoleon' - Magazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La miniserie è basata su un progetto di Stanley Kubrick, mai realizzato, e sembrava fosse naufragata: invece ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La miniserie è basata su un progetto di Stanley Kubrick, mai realizzato, e sembrava fosse naufragata: invece ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianlucaOdinson : Steven Spielberg non ha idea di quale sarà il suo prossimo film - GianlucaOdinson : La miniserie HBO basata sul Napoleon di Kubrick sarà in sette episodi - GianlucaOdinson : Berlino: Bono consegna l’Orso d’Oro alla carriera a Steven Spielberg - sentieriselvagg : #Berlinale73 – Incontro con Steven Spielberg - sfiorata82 : RT @badtasteit: In occasione dell'Orso alla carriera a Steven Spielberg, Luca Guadagnino ha parlato di di come il grande regista ha influen… -