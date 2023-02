Stellantis, utile netto 2022 16,8 mld, dividendo 1,34 euro per azione (Di mercoledì 22 febbraio 2023) TORINO (ITALPRESS) – Stellantis nell’esercizio 2022 registra un utile netto pari a 16,8 miliardi di euro, in aumento del 26%, e un utile operativo rettificato (AOI) pari a 23,3 miliardi di euro, in crescita del 29%, con un margine del 13,0%, migliore rispetto all’obiettivo di superare il 12% al 2030. Il flusso di cassa industriale netto di 10,8 miliardi di euro è in aumento del 78%, coerente con l’obiettivo 2030 di superare i 20 miliardi di euro. La situazione patrimoniale registra una liquidità industriale disponibile di 61,3 miliardi di euro. Il dividendo ordinario è di 4,2 miliardi di euro corrispondente a 1,34 euro per ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) TORINO (ITALPRESS) –nell’esercizioregistra unpari a 16,8 miliardi di, in aumento del 26%, e unoperativo rettificato (AOI) pari a 23,3 miliardi di, in crescita del 29%, con un margine del 13,0%, migliore rispetto all’obiettivo di superare il 12% al 2030. Il flusso di cassa industrialedi 10,8 miliardi diè in aumento del 78%, coerente con l’obiettivo 2030 di superare i 20 miliardi di. La situpatrimoniale registra una liquidità industriale disponibile di 61,3 miliardi di. Ilordinario è di 4,2 miliardi dicorrispondente a 1,34per ...

