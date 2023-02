**Stellantis: Tavares, 'elettriche troppo costose per classe media, processo imposto da Stati'** (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. -(Adnkronos) - Nel mercato automobilistico "c'è un grande problema che arriverà entro pochi anni ed è quello dell'accessibilità dei modelli elettrici alle classi medie". Lo spiega il ceo del gruppo Stellantis, Carlos Tavares in conferenza stampa, spiegando che quella di accelerare sulla piena elettrificazione del mercato "è una decisione presa dagli Stati non dai costruttori, nel quadro di un processo democratico". "Ma alla luce di questo - aggiunge- abbiamo la responsabilità di fornire semplici e sicure soluzioni per garantire libertà di mobilità ai nostri cittadini" E' un processo "impegnativo per i costi tecnologici, costi aggiuntivi che devono essere assorbiti in qualche modo", spiega Tavares, evidenziando il rischio "che il mercato si riduca drammaticamente". Ma "se non trasferiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. -(Adnkronos) - Nel mercato automobilistico "c'è un grande problema che arriverà entro pochi anni ed è quello dell'accessibilità dei modelli elettrici alle classi medie". Lo spiega il ceo del gruppo Stellantis, Carlosin conferenza stampa, spiegando che quella di accelerare sulla piena elettrificazione del mercato "è una decisione presa daglinon dai costruttori, nel quadro di undemocratico". "Ma alla luce di questo - aggiunge- abbiamo la responsabilità di fornire semplici e sicure soluzioni per garantire libertà di mobilità ai nostri cittadini" E' un"impegnativo per i costi tecnologici, costi aggiuntivi che devono essere assorbiti in qualche modo", spiega, evidenziando il rischio "che il mercato si riduca drammaticamente". Ma "se non trasferiamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... panorama_it : Per Carlo Tavares, amministratore delegato di Stellantis, la sfida è ridurre i costi e rendere accessibile l’acquis… - petunianelsole : Tavares (Stellantis): “La nuova gigafactory europea sara’ operativa dal 2023”. Termoli? Macché. Tavares si riferisce a quella in Francia. - TV7Benevento : Stellantis: Tavares, 'già superato target sinergie al 2024' - - amalia_baru : RT @Agenzia_Ansa: Stellantis, conti record nel 2022: utile +26%, ricavi +18%. Tavares plaude alla strategia di elettrificazione: 'E' effica… - infoiteconomia : Stellantis: Tavares, contenti per vendite Bev ma servono incentivi -