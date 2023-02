Stellantis: in 2022 ricavi netti +18% a 179,6 mld, utile netto +26% a 16,8 mld (Di mercoledì 22 febbraio 2023) ? Torino, 22 feb. (Adnkronos) - Risultati record nel 2022 per Stellantis che ha chiuso il bilancio con ricavi netti pari a 179,6 mld, in crescita del 18%, utile netto in aumento del 26% a 16,8 mld e un utile operativo rettificato pari a 23,3 mld, crescita del 29%, con un margine del 13,0%, migliore rispetto all'obiettivo di superare il 12% al 2030. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) ? Torino, 22 feb. (Adnkronos) - Risultati record nelperche ha chiuso il bilancio conpari a 179,6 mld, in crescita del 18%,in aumento del 26% a 16,8 mld e unoperativo rettificato pari a 23,3 mld, crescita del 29%, con un margine del 13,0%, migliore rispetto all'obiettivo di superare il 12% al 2030.

