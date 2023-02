Stellantis - Il bonus medio per i lavoratori italiani sale a 1.880 euro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Quest'anno, i dipendenti italiani del gruppo Stellantis riceveranno un bonus di circa 1.900 euro, quasi 500 in più di quanto ottenuto l'anno scorso. In particolare, il premio legato alla retribuzione contrattuale di riferimento ammonta a "un valore medio complessivo di 1.879 euro". Risultati e traguardi. La somma, che sarà erogata in due tranche tra febbraio e aprile, comprende "il bonus legato agli obiettivi di efficienza degli stabilimenti previsti nel 2022 dal Contratto collettivo di lavoro 2019-2022 applicato in Italia", scaduto il 31 dicembre scorso e attualmente al centro di un tavolo di confronto con i sindacati per il suo rinnovo, nonchè "il riconoscimento straordinario (complessivamente 2 miliardi di euro) annunciato oggi dall'amministratore ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Quest'anno, i dipendentidel grupporiceveranno undi circa 1.900, quasi 500 in più di quanto ottenuto l'anno scorso. In particolare, il premio legato alla retribuzione contrattuale di riferimento ammonta a "un valorecomplessivo di 1.879". Risultati e traguardi. La somma, che sarà erogata in due tranche tra febbraio e aprile, comprende "illegato agli obiettivi di efficienza degli stabilimenti previsti nel 2022 dal Contratto collettivo di lavoro 2019-2022 applicato in Italia", scaduto il 31 dicembre scorso e attualmente al centro di un tavolo di confronto con i sindacati per il suo rinnovo, nonchè "il riconoscimento straordinario (complessivamente 2 miliardi di) annunciato oggi dall'amministratore ...

