Stellantis - I piani del gruppo | nel 2023 Fiat lancerà due nuove elettriche

Nel 2023 la Fiat presenterà due nuove auto elettriche. Il gruppo Stellantis, pubblicando i risultati finanziari del 2022, ha speso alcune slide della propria presentazione per fornire alcune conferme sui debutti dei prossimi mesi, a partire dal marchio di Torino, che entro la fine di quest'anno svelerà due differenti modelli a batteria di nuova generazione. Il primo sarà la già annunciata B-Suv "gemella" della Jeep Avenger che verrà prodotta in Polonia, nella fabbrica di Tychy, proprio come l'americana , mentre la seconda è una vettura ancora avvolta dal mistero. La versione di serie della Centoventi? Un'erede elettrica della Fiat Punto? Una Fiat Panda elettrica di nuova generazione? Niente di tutto questo, anche se di ipotesi sul tavolo ce ne sono ...

