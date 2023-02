Stellantis, Fiom, premio aziendale non basta, chiediamo confronto su lavoro e salario (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Torino, 22 feb. - (Adnkronos) - "Stellantis ha comunicato che l'importo medio del premio (erogato ai dipendenti italiani del gruppo, ndr) corrisponde a circa 1.400 euro lordi, ma per effetto del contratto specifico, gli ammortizzatori sociali ‘mangiano' la maturazione del premio. Infatti, quello che percepiranno effettivamente le lavoratrici e i lavoratori potrebbe essere ben al di sotto del premio nominale. Inoltre, l'azienda erogherà nel mese di aprile ai lavoratori, esclusi i somministrati, un importo di 450 euro lordi con le stesse regole di maturazione del premio". Cosi', in una nota, Simone Marinelli, coordinatore automotive per la Fiom. "Il premio e l'erogazione unilaterale non bastano a recuperare ció che si è perso per effetto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Torino, 22 feb. - (Adnkronos) - "ha comunicato che l'importo medio del(erogato ai dipendenti italiani del gruppo, ndr) corrisponde a circa 1.400 euro lordi, ma per effetto del contratto specifico, gli ammortizzatori sociali ‘mangiano' la maturazione del. Infatti, quello che percepiranno effettivamente le lavoratrici e i lavoratori potrebbe essere ben al di sotto delnominale. Inoltre, l'azienda erogherà nel mese di aprile ai lavoratori, esclusi i somministrati, un importo di 450 euro lordi con le stesse regole di maturazione del". Cosi', in una nota, Simone Marinelli, coordinatore automotive per la. "Ile l'erogazione unilaterale nonno a recuperare ció che si è perso per effetto ...

