Stellantis fa il pieno di utili e non dimentica azionisti e dipendenti

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Una super cedola ed un generoso piano di buyback per i suoie un bonus per i, a fronte di risultati record realizzati nell’esercizio 2022., la società di diritto olandese nata dalla fusione fra Fiat e Peugeot, ha pensato proprio a tutti, in linea con quanto delineato dal piano strategico Dare Forward 2030. Con il pilastro “Etica” dedicato ai, ai clienti e all’ambiente, infatti, il piano ponealla guida della concorrenza offrendo una libertà di mobilità all’avanguardia. Risultati 2022 record Il Gruppo ha chiuso il 2022 con ricavi netti pari a 179,6 miliardi di euro, in crescita del 18% rispetto al 2021 e con un utile netto pari a 16,8 miliardi di euro, in aumento del 26%. Il risultato operativo rettificato di 23,3 miliardi di euro, è in crescita del ...