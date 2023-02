Stellantis: cda propone dividendo 1,34 euro per azione (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Torino, 22 feb. - (Adnkronos) - Il cda di Stellantis proporrà all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo ordinario di 4,2 miliardi di euro corrispondente a 1,34 euro per azione. Lo comunica una nota in cui si legge che il cda ha anche approvato un programma di acquisto di azioni proprie per un valore massimo di 1,5 miliardi di euro, da perfezionarsi sul mercato entro la fine del 2023. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Torino, 22 feb. - (Adnkronos) - Il cda diproporrà all'assemblea degli azionisti la distribuzione di unordinario di 4,2 miliardi dicorrispondente a 1,34per. Lo comunica una nota in cui si legge che il cda ha anche approvato un programma di acquisto di azioni proprie per un valore massimo di 1,5 miliardi di, da perfezionarsi sul mercato entro la fine del 2023.

