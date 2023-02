Stellantis, cda propone dividendo 1,34 euro per azione (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il cda di Stellantis proporrà all’assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo ordinario di 4,2 miliardi di euro corrispondente a 1,34 euro per azione. Lo comunica una nota in cui si legge che il cda, nell’ambito dell’approvazione del bilancio, ha anche approvato un programma di acquisto di azioni proprie per un valore massimo di 1,5 miliardi di euro, da perfezionarsi sul mercato entro la fine del 2023. L’opportunità di avviare il programma di riacquisto di azioni proprie fino a 1,5 miliardi di euro, spiega una nota del Gruppo, deriva dalla significativa generazione di flussi di cassa e dalla solidità del bilancio della società. Questi fattori, prosegue la nota, consentono alla società di garantire ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il cda diproporrà all’assemblea degli azionisti la distribuzione di unordinario di 4,2 miliardi dicorrispondente a 1,34per. Lo comunica una nota in cui si legge che il cda, nell’ambito dell’approvdel bilancio, ha anche approvato un programma di acquisto di azioni proprie per un valore massimo di 1,5 miliardi di, da perfezionarsi sul mercato entro la fine del 2023. L’opportunità di avviare il programma di riacquisto di azioni proprie fino a 1,5 miliardi di, spiega una nota del Gruppo, deriva dalla significativa generdi flussi di cassa e dalla solidità del bilancio della società. Questi fattori, prosegue la nota, consentono alla società di garantire ...

