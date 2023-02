Stellantis, bilancio 2022 sopra le attese: gli analisti alzano le stime per il 2023 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) I numeri del bilancio 2022 di Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra Fca e Peugeot, sono migliori delle attese. Lo spiegano gli analisti di Equita, nel giorno della presentazione dei dati dell’esercizio chiuso lo scorso 31 dicembre. Per questo, inoltre, è stato confermato il “buy” sul titolo con target a 19 euro per L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 22 febbraio 2023) I numeri deldi, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra Fca e Peugeot, sono migliori delle. Lo spiegano glidi Equita, nel giorno della presentazione dei dati dell’esercizio chiuso lo scorso 31 dicembre. Per questo, inoltre, è stato confermato il “buy” sul titolo con target a 19 euro per L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

