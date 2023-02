**Stellantis: a dipendenti oltre 2 mld di premio per risultati 2022 gruppo** (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Torino, 22 feb.(Adnkronos) - Stellantis quest'anno distribuirà un ammontare record di oltre 2 miliardi di euro ai dipendenti di tutto il mondo come riconoscimento del loro contributo ai risultati finanziari del 2022 e ai traguardi raggiunti dall'Azienda sia a livello globale che locale. Lo annuncia una nota del gruppo. "Grazie ai risultati record ottenuti da Stellantis nel 2022, distribuiremo ai nostri dipendenti in tutto il mondo oltre 2 miliardi di euro in partecipazione agli utili e bonus variabili", ha spiegato Carlos Tavares, ceo di Stellantis - si tratta di 200 milioni in più rispetto allo scorso anno ed è un giusto riconoscimento per il contributo di tutti i dipendenti di Stellantis alla crescita di Stellantis in un contesto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Torino, 22 feb.(Adnkronos) - Stellantis quest'anno distribuirà un ammontare record di2 miliardi di euro aidi tutto il mondo come riconoscimento del loro contributo aifinanziari dele ai traguardi raggiunti dall'Azienda sia a livello globale che locale. Lo annuncia una nota del gruppo. "Grazie airecord ottenuti da Stellantis nel, distribuiremo ai nostriin tutto il mondo2 miliardi di euro in partecipazione agli utili e bonus variabili", ha spiegato Carlos Tavares, ceo di Stellantis - si tratta di 200 milioni in più rispetto allo scorso anno ed è un giusto riconoscimento per il contributo di tutti idi Stellantis alla crescita di Stellantis in un contesto ...

