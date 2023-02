Stellantis: 2 miliardi di euro ai dipendenti come premio per i risultati del 2022. Gli italiani avranno 1.879 euro a testa (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Stellantis (nata dalla fusione tra i gruppi Fiat, Chrysler, Automobiles e PSA, società che ha sede legale ad Amsterdam), distribuirà un ammontare record di 2 miliardi di euro ai dipendenti di tutto il mondo "come riconoscimento del loro contributo ai risultati finanziari del 2022 e ai traguardi raggiunti dall'azienda sia a livello globale che locale" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 22 febbraio 2023)(nata dalla fusione tra i gruppi Fiat, Chrysler, Automobiles e PSA, società che ha sede legale ad Amsterdam), distribuirà un ammontare record di 2diaidi tutto il mondo "riconoscimento del loro contributo aifinanziari dele ai traguardi raggiunti dall'azienda sia a livello globale che locale" L'articolo proviene da Firenze Post.

