Stati Uniti, Joe Biden inciampa e cade sulla scaletta dell’Air Force One. E’ la terza volta da quando è Presidente | Video (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Joe Biden Air Force One. Il Capo della Casa Bianca stava salendo a bordo dell’aereo presidenziale per tornare a Washington dopo la visita a Kiev e Varsavia quando è inciampato sui gradini della scaletta. Non è la prima volta che il Presidente degli Stati Uniti rischia di cadere, era già successo lo scorso giugno e ... Stati Uniti, Joe Biden inciampa e cade sulla scaletta dell’Air Force One. E’ la terza volta da quando è Presidente Video TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) JoeAirOne. Il Capo della Casa Bianca stava salendo a bordo dell’aereo presidenziale per tornare a Washington dopo la visita a Kiev e Varsaviato sui gradini della. Non è la primache ildeglirischia dire, era già successo lo scorso giugno e ..., JoeOne. E’ ladaTAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vitopetrocelli : “E voglio ricordare a tutti che gli Stati Uniti d’America sono i terroristi del mondo… Il nostro nemico non è la Ci… - Agenzia_Ansa : FLASH | Putin, pronti per dei test sulle armi nucleari. 'Non le useremo mai per primi, ma se lo faranno gli Stati U… - Antonio_Tajani : Un grande onore essere accolto alla Borsa di #NewYork, cuore dell'economia globale, per ricevere il #GEI Award. La… - chil_q : RT @LadyAfro17: #VelenoQB ???????????? MINSTERO DEGLI ESTERI CINESE: GLI STATI UNITI REALIZZANO BEI GUADAGNI DAL CONFLITTO IN UCRAINA Ma guard… - Pattichiari : RT @GiovaQuez: La presidente Maia Sandu ha invitato Biden a visitare la Moldavia. 'Nella difficile situazione in cui ci troviamo, con una g… -