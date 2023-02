Stasera in tv arrivano le Piccole donne di Greta Gerwig, film da Oscar da non perdere (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Stasera in tv c’è u film da non perdere: ecco perché Piccole donne (2019) di Greta Gerwig è da vedere. Un film da Oscar e una rilettura moderna (ma senza stravolgere il libro di Alcott) che non fanno rimpiangere le altre trasposizioni cinematografiche. Anzi! «È il libro della mia vita. L’ho letto e riletto fin da bambina e ci fantasticavo sopra ancora prima di girare Lady Bird. Era come se fosse parte di me. Queste ragazze erano le mie sorelle. I loro ricordi sembravano i miei». Un paio di anni fa la regista e sceneggiatrice Greta Gerwig ci spiegava così perché aveva scelto di portare sul grande schermo una nuova trasposizione cinematografica del capolavoro di Louisa May Alcott: ... Leggi su amica (Di mercoledì 22 febbraio 2023)in tv c’è uda non: ecco perché(2019) diè da vedere. Undae una rilettura moderna (ma senza stravolgere il libro di Alcott) che non fanno rimpiangere le altre trasposizioni cinematografiche. Anzi! «È il libro della mia vita. L’ho letto e riletto fin da bambina e ci fantasticavo sopra ancora prima di girare Lady Bird. Era come se fosse parte di me. Queste ragazze erano le mie sorelle. I loro ricordi sembravano i miei». Un paio di anni fa la regista e sceneggiatriceci spiegava così perché aveva scelto di portare sul grande schermo una nuova trasposizione cinematografica del capolavoro di Louisa May Alcott: ...

