Stasera c'è Cattelan: ospiti Vanoni, Rovazzi, Levante e la Gialappa's Band (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ornella Vanoni, Fabio Rovazzi, Levante e la Gialappa's Band saranno gli ospiti di Alessandro Cattelan in "Stasera c'è Cattelan", in onda questa sera – mercoledì 22 febbraio – alle 23.50 su Rai 2. Una puntata ricca non solo di interviste, ma anche di rubriche, esibizioni musicali e momenti inaspettati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

