Spunta vecchio video di Nikita e parte la polemica: "Covid, verità o menzogna?"

Alcuni utenti del web sono andati a ripescare un vecchio video con protagonista Nikita Pelizon. Un video che risale a inizio 2021, quando era scoppiata la pandemia da Covid 19. In questa clip si vede la concorrente del Grande Fratello Vip 7 esprimere i propri pensieri sul virus. Nonostante si tratti di un video di anni fa, è scoppiata la polemica. Ma vediamo che cosa dice la modella.

Nikita Pelizon parla del Covid: un video del 2019 torna a galla e scatena gli haters

Vorrei parlare di tutto questo allarmismo mediatico. Noi non sappiamo più a cosa credere. Sappiamo solo che qualcosa deve cambiare perché così non va. Siamo abituati a prenderlo in quel posto che ci viene da dubitare. Con queste parole inizia il ...

