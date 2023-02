Sport: aperta la nuova call for applications di WeSportUp (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. - (Adnkronos) - L'acceleratore WeSportUp, dedicato a startup che operano negli ambiti dello Sport e del benessere, apre oggi il sipario sul secondo ciclo di accelerazione. Parte della Rete Nazionale Acceleratori CDP, il network presente su tutto il territorio per sostenere la crescita di giovani imprese innovative nei mercati a maggiore potenziale, WeSportUp è nato su iniziativa di CDP Venture Capital tramite il suo Fondo Acceleratori e come partner istituzionale ha Sport e Salute SpA che ospita il programma all'interno del meraviglioso complesso del Foro Italico, Startupbootcamp e Wylab come gestori, BNL BNP Paribas, Fastweb, Renault, Snaitech e Telepass in qualità di corporate partner e Juventus F.C. come Sport partner. La gestione operativa del programma è affidata a Startupbootcamp, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. - (Adnkronos) - L'acceleratore WeUp, dedicato a startup che operano negli ambiti delloe del benessere, apre oggi il sipario sul secondo ciclo di accelerazione. Parte della Rete Nazionale Acceleratori CDP, il network presente su tutto il territorio per sostenere la crescita di giovani imprese innovative nei mercati a maggiore potenziale, WeUp è nato su iniziativa di CDP Venture Capital tramite il suo Fondo Acceleratori e come partner istituzionale hae Salute SpA che ospita il programma all'interno del meraviglioso complesso del Foro Italico, Startupbootcamp e Wylab come gestori, BNL BNP Paribas, Fastweb, Renault, Snaitech e Telepass in qualità di corporate partner e Juventus F.C. comepartner. La gestione operativa del programma è affidata a Startupbootcamp, ...

