Sparatoria a Roma, gambizzato un uomo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nella zona di San Basilio, questo pomeriggio è stato gambizzato un uomo all'interno della propria abitazione. Le motivazioni della Sparatoria sono ancora da chiarire. Sul posto, occorsa subito la polizia e i sanitari del 118, che hanno trasferito il soggetto in "codice rosso" seppur cosciente.

