Spalletti: «Se qualche giocatore pensa di essere già passato stasera non giocherà più» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in Champions contro l’Eintracht Complimenti per Lobotka. «Lobotka è stato meraviglioso stasera, perché partiamo dall’esatto contrario delle sue qualità. Nella gestione della palla, nella sveltezza lui è maestro, però il grande merito è quello di non essere mai saltato. Quando poi arrivano e la mettono sul piano della velocità diventa veloce e riconquista palloni, è stato meraviglioso. Sa fare tutto e i compagni si fidano, oramai c’è questa intesa dentro la squadra» Napoli e Real due candidate a qualcosa di più? «Ci vuole calma, molta clama, ce ne è da giocare un’altra per passare il turno. Se i miei calciatori ragionano così stasera non li faccio più giocare perché funziona così. È la presunzione il difetto peggiore e cominciare ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il tecnico del Napoli, Luciano, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in Champions contro l’Eintracht Complimenti per Lobotka. «Lobotka è stato meraviglioso, perché partiamo dall’esatto contrario delle sue qualità. Nella gestione della palla, nella sveltezza lui è maestro, però il grande merito è quello di nonmai saltato. Quando poi arrivano e la mettono sul piano della velocità diventa veloce e riconquista palloni, è stato meraviglioso. Sa fare tutto e i compagni si fidano, oramai c’è questa intesa dentro la squadra» Napoli e Real due candidate a qualcosa di più? «Ci vuole calma, molta clama, ce ne è da giocare un’altra per passare il turno. Se i miei calciatori ragionano cosìnon li faccio più giocare perché funziona così. È la presunzione il difetto peggiore e cominciare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Spalletti: «Se qualche giocatore pensa di essere già passato stasera, non giocherà più» In conferenza: « Va messa… - BorisJo_ker : Qualche anno fa il #Francoforte ci eliminò dall'Europa, #Spalletti stava in panchina per noi, e #Brozovic sbagliò p… - lamortevito : Napoli bene anche in Europa, ma poteva fare qualche gol in più e Spalletti lo dirà ai suoi. Altra partita stratosfe… - lUltimoUomo : Dopo qualche iniziale difficoltà, il Napoli ha vinto con la solita qualità e leggerezza, segnando due grandi gol e… - Jack73371033 : @chiaramilanista I tifosi del Napoli sono e saranno le perenni (finte) vittime, ma in realtà son sempre carnefici.… -