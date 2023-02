Spalletti può ringraziare Ancelotti se oggi ha in squadra un campione (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Napoli continua ad inseguire il sogno scudetto e a dominare la classifica di Serie A. Il merito delle gesta della squadra è del mister Spalletti che ha saputo tirar fuori le qualità di ogni singolo e del presidente De Laurentiis per il turnover fortemente voluto la scorsa estate. I campioni, però, erano già in L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Napoli continua ad inseguire il sogno scudetto e a dominare la classifica di Serie A. Il merito delle gesta dellaè del misterche ha saputo tirar fuori le qualità di ogni singolo e del presidente De Laurentiis per il turnover fortemente voluto la scorsa estate. I campioni, però, erano già in L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Solo il Napoli può fermare il Napoli. Perchè secondo Spalletti ci vuole calma e il difetto più grande può essere la… - pacillov : @Don_Friedkin Scusate la concretezza, io da tifoso della Roma per la Roma voglio professionalmente il meglio. Il la… - sportli26181512 : Osimhen e Kvara come Careca e Maradona: questo Napoli può vincere la Champions: È finito il tempo dello scetticismo… - Gaetano_Cala : RT @Eurosport_IT: Solo il Napoli può fermare il Napoli. Perchè secondo Spalletti ci vuole calma e il difetto più grande può essere la ??????????… - ELiguori : RT @Vicidominus: Sono sempre più convinto che il Napoli in allenamento non alleni i calci di rigore, in due anni con mister Spalletti avrem… -