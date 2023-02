Spalletti: «Posso essere contento anche se non sorrido? Abbiamo giocato da squadra matura» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria contro l’Eintracht «La prestazione mi soddisfa molto perché fin dall’inizio Abbiamo giocato con personalità, Abbiamo portato la partita dove volevamo, l’Abbiamo gestita bene, non c’è da dire niente, Abbiamo fatto una grande partita, avevamo la possibilità di fare un gol in più che ci poteva far comodo ma va bene anche così. Nel tentare di fare il terzo gol non dovevamo mai perdere equilibrio e ha ragionato da squadra matura, gli si fanno grandi complimenti». Siete ad un passo dai quarti, la percentuale per il passaggio del turno è sempre 50-50? «Sempre 50-50, c’è da giocare una partita e spesso basta un episodio per ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il tecnico del Napoli, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria contro l’Eintracht «La prestazione mi soddisfa molto perché fin dall’iniziocon personalità,portato la partita dove volevamo, l’gestita bene, non c’è da dire niente,fatto una grande partita, avevamo la possibilità di fare un gol in più che ci poteva far comodo ma va benecosì. Nel tentare di fare il terzo gol non dovevamo mai perdere equilibrio e ha ragionato da, gli si fanno grandi complimenti». Siete ad un passo dai quarti, la percentuale per il passaggio del turno è sempre 50-50? «Sempre 50-50, c’è da giocare una partita e spesso basta un episodio per ...

