Spalletti: «Il maggior nemico è la presunzione. Non dobbiamo allentare la cazzimma»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro l'Eintracht 

Un risultato che vi va stretto «La squadra ha iniziato con personalità dai primi minuti, ha fatto quello che doveva fare per prendere la partita in mano perché se gliela lasci a loro sono bravi a giocare con quattro centrocampisti a quadrato nel campo. Per cui c'era da tenere palla e farli ammucchiare e quando la palla veniva persa dovevamo rimontargli addosso. Una partita corretta per il nostro punto di vista e sono le partite che noi vogliamo» 

Cosa si sta dimostrando? «Ci vuole calma, molta calma, c'è da giocare un'altra partita e c'è da vincere la prossima, quello che è il maggior nemico è la presunzione quando credi di avere dei vantaggi e la partita ti fa capitare ...

