Spalletti: «Ancora mi parlano di Totti e di Icardi. A uno ora gli telefono per bene…» (VIDEO) (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un fuorionda ha catturato un Luciano Spalletti molto arrabbiato per i commenti sulla gestione di Totti e Icardi quando era allenatore di Roma e Inter. Nella serata della vittoria del Napoli contro l’Eintracht Francoforte in Champions League, in televisione si è tornati Ancora una volta sul tema del rapporto tra il tecnico e i big delle sue ex squadre. Spalletti evidentemente non ci ha visto più. Mentre lo microfonavano, tra un collegamento e l’altro, ascoltando i discorsi su Totti e Icardi in studio, Spalletti si è lasciato andare al nervosismo. Si è lamentato del fatto che Ancora si parli di questo argomento, a distanza di anni. E ha detto che chiamerà uno dei due, forse Totti, che nelle ultime settimane ha mostrato ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un fuorionda ha catturato un Lucianomolto arrabbiato per i commenti sulla gestione diquando era allenatore di Roma e Inter. Nella serata della vittoria del Napoli contro l’Eintracht Francoforte in Champions League, in televisione si è tornatiuna volta sul tema del rapporto tra il tecnico e i big delle sue ex squadre.evidentemente non ci ha visto più. Mentre lo microfonavano, tra un collegamento e l’altro, ascoltando i discorsi suin studio,si è lasciato andare al nervosismo. Si è lamentato del fatto chesi parli di questo argomento, a distanza di anni. E ha detto che chiamerà uno dei due, forse, che nelle ultime settimane ha mostrato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Nel giorno delle 1000 panchine di #Spalletti il suo @sscnapoli gli regala la vittoria manifesto di una stagione str… - Gazzetta_it : Fuorionda di Spalletti: 'Parlano ancora di Totti e Icardi? Ora gli faccio vedere come li ho gestiti' - napolista : #Spalletti: «Ancora mi parlano di Totti e di Icardi. A uno ora gli telefono per bene…» (VIDEO) Il fuorionda del te… - napolista : #Rummenigge: «Mi piace il #Napoli e mi piace #Osimhen, anche #Spalletti mi piace parecchio» Al CorSport: «Nel Napo… - NapoliCapitale : RT @1926_cri: A Mediaset volevano per forza un sorriso da Spalletti e lui, che parla e sa di calcio e non va dietro a ste st*onzate, ha ris… -