Spalletti: "Abbiamo fatto una grande gara, riusciremo a..." (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nella conferenza stampa post gara Eintracht-Napoli, le riflessioni di Mister Luciano Spalletti: Spalletti, Lobotka? "Lobotka è stato meraviglioso stasera. Perché partiamo dall'esatto contrario delle sue qualità. Nella gestione della palla, nella sveltezza, nel ragionare al doppio, lui è maestro. È rapidissimo a girarsi e fare torsioni su se stesso. La grande qualità, nonché merito, è che non sia mai stato saltato. Lui non lo salti mai. Quando poi la mettono sul piano della velocità, diventa anche rapido. A campo aperto, riconquista palloni. Avete fatto bene a citarlo come uno che dà forza". Spalletti, Napoli e Real Madrid sono due candidate forti a qualcosa di più dei quarti? "Eh no, ci vuole calma, molta calma. Ce n'è da giocare un'altra per passare il turno. Noi dobbiamo fare ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nella conferenza stampa postEintracht-Napoli, le riflessioni di Mister Luciano, Lobotka? "Lobotka è stato meraviglioso stasera. Perché partiamo dall'esatto contrario delle sue qualità. Nella gestione della palla, nella sveltezza, nel ragionare al doppio, lui è maestro. È rapidissimo a girarsi e fare torsioni su se stesso. Laqualità, nonché merito, è che non sia mai stato saltato. Lui non lo salti mai. Quando poi la mettono sul piano della velocità, diventa anche rapido. A campo aperto, riconquista palloni. Avetebene a citarlo come uno che dà forza"., Napoli e Real Madrid sono due candidate forti a qualcosa di più dei quarti? "Eh no, ci vuole calma, molta calma. Ce n'è da giocare un'altra per passare il turno. Noi dobbiamo fare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MP_9092 : @Alex_Cruijff14 Spalletti non hai mai vinto un cazzo perché non ha avuto nessun Conte a costruirgli lo squadrone pr… - wazzaCN : @Bomber025 Meglio Pioli che Spalletti da voi. Comunque ti manca una parte, che abbiamo preso Conte, come sempre ti… - antoniuccio62 : RT @Claplaz: Spalletti ha gestito Totti e Icardi in maniera splendida. Ha contribuito a mandarli fuori dalle palle facendo il bene di Roma… - Gerri3795 : @dsds9797 @Fraboyss Non mi riferisco alla qualità di giocatori ma al cambio Con Spalletti abbiamo perso perché ha s… - GianPar91 : Spalletti ha detto che in caso di presunzione, sbatte fuori chiunque. La presunzione è la cosa peggiore. Noi abbiamo Mister Certo Tatuato. -