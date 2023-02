Spagna, patrioti italiani e spagnoli manifestano contro l’abbattimento della Piramide de Los Italianos (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Santander, 22 febbraio – Torniamo a parlare della controversa “memoria democratica” spagnola, che come annunciato nei giorni scorsi vorrebbe procedere all’abbattimento della maestosa Piramide de Los Italianos. Il monumento, già sacrario militare contenente le spoglie di 384 volontari italiani, è stato eretto nel 1939, al termine della Guerra civile spagnola, sul luogo di una delle battaglie più cruente combattute tra le legioni nazionaliste italo-spagnole, contro le forze repubblicane e del comunismo internazionale. La scorsa settimana, su il Primato Nazionale, vi abbiamo parlato dell’interrogazione presentata da Roberto Menia, senatore di Fratelli d’Italia, all’indirizzo dei ministri della Cultura e delle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Santander, 22 febbraio – Torniamo a parlareversa “memoria democratica” spagnola, che come annunciato nei giorni scorsi vorrebbe procedere almaestosade Los. Il monumento, già sacrario militare contenente le spoglie di 384 volontari, è stato eretto nel 1939, al termineGuerra civile spagnola, sul luogo di una delle battaglie più cruente combattute tra le legioni nazionaliste italo-spagnole,le forze repubblicane e del comunismo internazionale. La scorsa settimana, su il Primato Nazionale, vi abbiamo parlato dell’interrogazione presentata da Roberto Menia, senatore di Fratelli d’Italia, all’indirizzo dei ministriCultura e delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GbColtraro : Ogni commento omofobo dei nostri politici avvantaggia Spagna e Grecia e danneggia il turismo delle nostre spiagge.… - fedecheller : RT @saveriolakadima: In Spagna #salariominimo a 1080 euro per cambiare la vita delle persone, ovviamente in meglio. In Italia si toglie il… - RuculuSimone : RT @saveriolakadima: In Spagna #salariominimo a 1080 euro per cambiare la vita delle persone, ovviamente in meglio. In Italia si toglie il… - ilaria_murgo : RT @saveriolakadima: In Spagna #salariominimo a 1080 euro per cambiare la vita delle persone, ovviamente in meglio. In Italia si toglie il… - elydaless : RT @saveriolakadima: In Spagna #salariominimo a 1080 euro per cambiare la vita delle persone, ovviamente in meglio. In Italia si toglie il… -