Spagna, i nuovi treni non passano sotto le gallerie: 'Sono troppo grandi' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si dimettono la sottosegretaria ai Trasporti e il capo dell'azienda ferroviaria Renfe: i 31 convogli costati 260 milioni erano destinati alle Asturie e in ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si dimettono lasegretaria ai Trasporti e il capo dell'azienda ferroviaria Renfe: i 31 convogli costati 260 milioni erano destinati alle Asturie e in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Spagna, treni troppo larghi per le gallerie: errore di calcolo per 31 nuovi convogli - Stefano___1970 : RT @ilmanifesto: La segretaria di Stato ai Trasporti e il presidente di Renfe hanno dovuto dimettersi a causa delle polemiche suscitate htt… - ilmanifesto : La segretaria di Stato ai Trasporti e il presidente di Renfe hanno dovuto dimettersi a causa delle polemiche suscit… - SkyTG24 : Spagna, treni troppo larghi per le gallerie: errore di calcolo per 31 nuovi convogli - Taddeuspervoi : Nuovi collegamenti #AV in #Europa per Trenitalia: dopo Francia e Spagna, entro il 2026, il Frecciarossa arriverà an… -