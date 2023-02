Spaccio di droga “no stop” tra Latina e Sabaudia: sgominata banda di pusher (Di mercoledì 22 febbraio 2023) All’esito di articolata attività di indagine, su disposizione del Procuratore della Repubblica Aggiunto dott. Carlo Lasperanza e del Sostituto Procuratore dott. Giuseppe Miliano, che dirigono l’indagine, i Carabinieri della Stazione di Sabaudia hanno eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare emesse dal G.I.P. del Tribunale di Latina, dott. Giuseppe Cario nei confronti di altrettanti indagati per il reato di detenzione e Spaccio di stupefacenti del tipo cocaina. L’attività di indagine, iniziata nel mese di novembre 2021 a seguito di diversi sequestri di sostanza stupefacente a carico di alcuni assuntori locali, tutti individuati nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Latina, ha permesso di appurare come gli odierni arrestati, di cui uno residente a Sabaudia, ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 febbraio 2023) All’esito di articolata attività di indagine, su disposizione del Procuratore della Repubblica Aggiunto dott. Carlo Lasperanza e del Sostituto Procuratore dott. Giuseppe Miliano, che dirigono l’indagine, i Carabinieri della Stazione dihanno eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare emesse dal G.I.P. del Tribunale di, dott. Giuseppe Cario nei confronti di altrettanti indagati per il reato di detenzione edi stupefacenti del tipo cocaina. L’attività di indagine, iniziata nel mese di novembre 2021 a seguito di diversi sequestri di sostanza stupefacente a carico di alcuni assuntori locali, tutti individuati nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di, ha permesso di appurare come gli odierni arrestati, di cui uno residente a, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rello_silvia : RT @baffi_francesco: Francesco Rocca, arriva dal Fronte della Gioventù, fascista dichiarato, condannato per spaccio di droga, due mogli: Di… - popgiornale : Era ormai divenuto luogo abituale di spaccio di sostanze stupefacenti il bar K2, del capoluogo toscano, per 6 citta… - InfinitoIsacco : RT @hailecorna: qualcuno puo' spiegarmi sto schifo? nessuno si e' lamentato con la melona? che vergogna..La condanna per una vicenda di spa… - Latina_Oggi : Spaccio di cocaina, quattro arresti a Sabaudia I carabinieri hanno individuato un fiorente mercato di spaccio di dr… - Lunanotizie : ?? Spaccio di droga a Sabaudia, quattro arresti. Trovati 1,2 kg di cocaina purissima ?? Leggi qui… -