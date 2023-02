Sostenere il primo sviluppo dei bambini e i loro genitori: cosa è la Nurturing Care? (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nurturing Care è un termine coniato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (acronimo inglese WHO) insieme a diversi enti internazionali e si traduce con le cure che nutrono, le cure premurose, la cura di significativa, di qualità. Si tratta di un approccio al primo sviluppo del bambino, basato sulle evidenze scientifiche, che considera i primi mille giorni come fondamentali per indirizzare la salute fisica, mentale e sociale di tutta la vita successiva. La crescita nei primi anni di vita è infatti parzialmente guidata dalla predisposizione genetica, ma è anche molto sensibile alle opportunità che vengono date al bambino all’interno dell’ambiente e delle relazioni della sua vita. Tutte le interazioni, gli oggetti, gli spazi e i tempi sonori, visivi, tattili, gustativi con cui il bambino entra in contatto dal ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 febbraio 2023)è un termine coniato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (acronimo inglese WHO) insieme a diversi enti internazionali e si traduce con le cure che nutrono, le cure premurose, la cura di significativa, di qualità. Si tratta di un approccio aldel bambino, basato sulle evidenze scientifiche, che considera i primi mille giorni come fondamentali per indirizzare la salute fisica, mentale e sociale di tutta la vita successiva. La crescita nei primi anni di vita è infatti parzialmente guidata dalla predisposizione genetica, ma è anche molto sensibile alle opportunità che vengono date al bambino all’interno dell’ambiente e delle relazioni della sua vita. Tutte le interazioni, gli oggetti, gli spazi e i tempi sonori, visivi, tattili, gustativi con cui il bambino entra in contatto dal ...

