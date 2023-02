"Sospesi tra Kafka e Sanremo". Giannini a valanga ridicolizza il Pd (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Massimo Giannini a valanga sul Pd. Il direttore de La Stampa è stato in collegamento con la puntata di "Otto e mezzo" in onda su La7 il 22 febbraio. Tra i temi della serata le imminenti primarie del Pd e lo scontro tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein. Giannini ha fatto terra bruciata ridicolizzando il partito e i suoi dirigenti che lo farebbero oscillare tra Kafka e Sanremo. Tra un congresso che non viene mai celebrato e gli scandali del Festival di Sanremo. "Il risultato è aperto - ha detto il direttore de La Stampa - L'affluenza sarà fondamentale. Nel 2005 alle prime primarie votarono 4 milioni e mezzo di persone. Nel 2019, invece, erano poco più di 1 milione e mezzo. E, dal 2019 ad oggi, le cose sono ulteriormente peggiorate. Oggi è diventato un ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Massimosul Pd. Il direttore de La Stampa è stato in collegamento con la puntata di "Otto e mezzo" in onda su La7 il 22 febbraio. Tra i temi della serata le imminenti primarie del Pd e lo scontro tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein.ha fatto terra bruciatando il partito e i suoi dirigenti che lo farebbero oscillare tra. Tra un congresso che non viene mai celebrato e gli scandali del Festival di. "Il risultato è aperto - ha detto il direttore de La Stampa - L'affluenza sarà fondamentale. Nel 2005 alle prime primarie votarono 4 milioni e mezzo di persone. Nel 2019, invece, erano poco più di 1 milione e mezzo. E, dal 2019 ad oggi, le cose sono ulteriormente peggiorate. Oggi è diventato un ...

