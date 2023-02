Sorteggio ottavi di finale Europa League 2022/2023 in tv: data, orario e diretta streaming (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tutto pronto per il Sorteggio degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023, che sarà visibile in tv da Nyon: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming di questo appuntamento che può coinvolgere da vicino Juventus e Roma, le due portabandiera dell’Italia impegnate nei playoff per approdare alla fase successiva. Il Sorteggio si terrà alle ore 12 di venerdì 24 febbraio, sarà visibile su Sky Sport 24 in tv e in streaming su Sky Go ma anche su Dazn. Se saranno approdate agli ottavi, Juventus e Roma conosceranno dunque le loro rivali, vale a dire le formazioni già qualificate per gli ottavi come prime dei gironi, che ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tutto pronto per ildeglididi, che sarà visibile in tv da Nyon: ecco le informazioni sudi questo appuntamento che può coinvolgere da vicino Juventus e Roma, le due portabandiera dell’Italia impegnate nei playoff per approdare alla fase successiva. Ilsi terrà alle ore 12 di venerdì 24 febbraio, sarà visibile su Sky Sport 24 in tv e insu Sky Go ma anche su Dazn. Se saranno approdate agli, Juventus e Roma conosceranno dunque le loro rivali, vale a dire le formazioni già qualificate per glicome prime dei gironi, che ...

