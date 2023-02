Sorteggio ottavi di finale Conference League 2022/2023 in tv: data, orario e diretta streaming (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tutto pronto per il Sorteggio degli ottavi di finale della Conference League 2022/2023: ecco le informazioni sulla diretta tv e streaming, sulla data e sull’orario. Venendo a queste ultime informazioni, è bene sapere che si terranno alle ore 13 di venerdì 24 febbraio presso la sede Uefa a Nyon. Quasi certa di trovarsi in Svizzera la Fiorentina, che ha vinto 0-4 all’andata dei playoff contro il Braga, buone chance anche per la Lazio che ha battuto il Cluj e resta superiore ai rumeni. La diretta tv del Sorteggio sarà garantita su Sky Sport 24 in tv e in streaming su Sky Go ma anche su Dazn. Le vincitrici degli spareggi sfideranno una ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tutto pronto per ildeglididella: ecco le informazioni sullatv e, sullae sull’. Venendo a queste ultime informazioni, è bene sapere che si terranno alle ore 13 di venerdì 24 febbraio presso la sede Uefa a Nyon. Quasi certa di trovarsi in Svizzera la Fiorentina, che ha vinto 0-4 all’andei playoff contro il Braga, buone chance anche per la Lazio che ha battuto il Cluj e resta superiore ai rumeni. Latv delsarà garantita su Sky Sport 24 in tv e insu Sky Go ma anche su Dazn. Le vincitrici degli spareggi sfideranno una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Paola261967 : RT @AllRoundLazio: ??| Il sorteggio degli *ipotetici* ottavi di finale della UEFA Europa Conference League 2022/23 verrà trasmesso in dirett… - AllRoundLazio : ??| Il sorteggio degli *ipotetici* ottavi di finale della UEFA Europa Conference League 2022/23 verrà trasmesso in d… - franco_porto : Questa serata e questa partita la aspettiamo dal momento del sorteggio degli ottavi. Sappiamo che inizia un percors… - makva081 : @Alex_Cruijff14 @NicoSchira Quindi se uno si ritrova agli ottavi di Champions con un sorteggio sulla carta favorevo… - aanthl : @marcopav10 Io prima di decidere aspetterei almeno gli ottavi, per capire chi passerà e soprattutto il sorteggio. P… -