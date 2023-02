Sorrisi Juve | Pogba con il gruppo | ecco quando rientrerà

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si avvicina il rientro in campo del centrocampista francese che deve ancora fare il suo debutto con la maglia bianconera in questa stagione PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Settimana decisiva in casantus. I bianconeri stanno preparando il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Nantes dopo il pareggio beffardo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.