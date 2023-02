Sorpresi a urinare in un vicolo | ragazzi picchiati da baby-gang

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiselvaggiamente al centro storico di Napoli da unaperché stavano urinando in un: a rendere noto l’episodio, attraverso una nota, è il deputato dell’alleanza Verdi-sinistra Francesco Emilio Borrelli al quale una delle vittime, che ha 17 anni, si è rivolta per denunciare l’accaduto. “Ero con un gruppo di amici in zona Orientale, in tutto eravamo sei – dice il giovane al deputato – a un certo punto un mio amico doveva andare in bagno e lo abbiamo quindi accompagnato in un bar che però ne era sprovvisto. Così allora, data l’emergenza, abbiamo optato per illì dietro. Allora sono spuntati fuori una ventina di, tra cui diversi minorenni più piccoli di noi, che ci hanno detto che non avremmo dovuto ...

Un'altra serata di violenza a Napoli dove, in zona Orientale, diversi ragazzi sono stati minacciati ed aggrediti da una banda di coetanei dopo esser statiadin un vicolo. Napoli, in zona Orientale ragazzi minacciati e picchiati 'Questa è zona nostra, non vi permettete' - avrebbero detto in gruppo gli aggressori dopo aver visto i ...Un'altra serata di violenza a Napoli dove, in zona Orientale, diversi ragazzi sono stati minacciati ed aggrediti da una banda di coetanei dopo esser statiadin un vicolo. Napoli, in zona Orientale ragazzi minacciati e picchiati 'Questa è zona nostra, non vi permettete' - avrebbero detto in gruppo gli aggressori dopo aver visto i ...

