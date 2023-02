“Sono un ex, addio alla recita”. Draghi seppellisce la politica (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Mario Draghi è tornato ad apparire in pubblico per la presentazione del libro "Un'Italia da vignetta”. Con alcuni messaggi sullo scenario politico attuale. “Dalle vignette - ha spiegato l'ex presidente del Consiglio - mi porto a casa che riesco a guardare al potere e ai potenti. Mi sento parte di quella recita, anzi, lo Sono stato, ora lo non lo Sono più, per chiarire. Ecco perché non faccio molta fatica a staccarmi dalla situazione in cui mi trovo e a guardarmi da fuori. Io anche per esperienze passate, cerco di non immaginarmi cose che non esistono. Nelle vignette al posto dei politici italiani potrebbero esserci benissimo politici di altri Paesi, nella sostanza Sono gli stessi”. Draghi, come riferito dal Corriere della Sera, si è espresso in maniera diretta ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Marioè tornato ad apparire in pubblico per la presentazione del libro "Un'Italia da vignetta”. Con alcuni messaggi sullo scenario politico attuale. “Dalle vignette - ha spiegato l'ex presidente del Consiglio - mi porto a casa che riesco a guardare al potere e ai potenti. Mi sento parte di quella, anzi, lostato, ora lo non lopiù, per chiarire. Ecco perché non faccio molta fatica a staccarmi dsituazione in cui mi trovo e a guardarmi da fuori. Io anche per esperienze passate, cerco di non immaginarmi cose che non esistono. Nelle vignette al posto dei politici italiani potrebbero esserci benissimo politici di altri Paesi, nella sostanzagli stessi”., come riferito dal Corriere della Sera, si è espresso in maniera diretta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... yeturikuzi : io non sono pronta a dirle addio ragazzui stanotte piangerò tantissimo meredith grey sarai x sempre famosa - senzaparoIee : RT @intheoldground: Florida, USA. Per Deborah Dorbert (in foto con il marito e il figlio) sono gli ultimi giorni prima di avvolgere il suo… - esposito016 : Daniele: non staro mai in un posto dv ci sono martina e antonella .. lui che ci sta giocando insieme proprio nella… - bobmarton80 : @splugged @LBasemi Allora le cose sono due: o sai benissimo come stanno le cose e operi per fare disinformazione op… - jerryscottismo : @joseseiperme Non è la risposta in se per se ma è quello che dice da un po’ che mi fa pensare che sia un addio. Su… -