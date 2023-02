"Sono stata querelata e ne sono orgogliosa", sconcerto a Pomeriggio 5: Barbara D'Urso in tribunale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Barbara D'Urso nella bufera. Il caso “Lollobrigida” e le polemiche relative alla sua eredità, infatti, non si spengono e la conduttrice di Pomeriggio Cinque, nel corso dell'ultima puntata, ha rivelato di essere stata addirittura querelata dai genitori di Andrea Piazzolla: “Io scusate, ma una querela ce l'ho. Scusatemi eh. Io una ce l'ho. E sono anche orgogliosa di andare in tribunale. Notizia choc. Ma non da lui, dai genitori. E quindi sono ancora più orgogliosa…”. La presentatrice del salotto pomeridiano di Canale 5 non è la sola ad esser finita nel mirino, perché, dal momento in cui Gina Lollobrigida ci ha lasciati all'età di 95 anni, è scoppiata una battaglia mediatica e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023)D'nella bufera. Il caso “Lollobrigida” e le polemiche relative alla sua eredità, infatti, non si spengono e la conduttrice diCinque, nel corso dell'ultima puntata, ha rivelato di essereaddiritturadai genitori di Andrea Piazzolla: “Io scusate, ma una querela ce l'ho. Scusatemi eh. Io una ce l'ho. Eanchedi andare in. Notizia choc. Ma non da lui, dai genitori. E quindiancora più…”. La presentatrice del salotto pomeridiano di Canale 5 non è la sola ad esser finita nel mirino, perché, dal momento in cui Gina Lollobrigida ci ha lasciati all'età di 95 anni, è scoppiata una battaglia mediatica e ...

